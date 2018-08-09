Gülen'in adıyla anılmaktan gurur duyduğunu söyledi!

DHA/ Hasan Dönmez- Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 22 Mayıs 2015 tarihinde 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 31'i emniyet mensubu olmak üzere 74 kişiye yönelik yapılan operasyonda, gözaltına alınan 43 kişiden 25'i polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 5'i Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadesinin ardından, 8'i de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Aralarında 2008 yılında Okyanus Şirketler Grubu'na yönelik yapılan operasyonda Konya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü olan Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişliği görevindeyken meslekten ihraç edilen 1'inci sınıf Emniyet Müdürü Anadolu Atayün'ünde bulunduğu 5 kişi tutuklandı. 3 yıldır devam eden dava sürecinde 2 sanık daha tutuklanırken, 8 sanık ise beraat etti.

2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘terör örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olmak, görevi kötüye kullanma, iftira, resmi belgede sahtecilik, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçlarında yargılanan 7'si tutuklu 66 sanığın yargılanmasında sona gelindi.

ESKİ POLİS ŞEFİ YURT ATAYÜN'ÜN KARDEŞİ

Eski polis şefi tutuklu Yurt Atayün'ün kardeşi olan eski emniyet müdürü Anadolu Atayün, son savunmasında FETÖ ela başı Fetullah Gülen'in adıyla anılmaktan gurur duyduğunu belirtti. Atayün, "Şube müdürlüğü yaptığım dönemde attığım her imzanın arkasındayım. Savcılığa ve mahkemeye savunmalarımı verdim. Bana bundan dolayı ceza verecekseniz şeref duyarım. Dolayısıyla ne beraatımı isteyeceğim ne de tahliyemi. Görevini yaptığımdan dolayı bana ne ceza verecekseniz verin" dedi.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Davada yargılanan 66 kişiden 15’i haklarında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası açılan davalar nedeniyle, yargılanmalarının ilgili mahkemelerde devam etmesi için dosyaları sevk edildi. Geriye kalan 51 sanıktan Anadolu Atayün 40 yıl 6 ay, Arif Aykut 8 yıl 9 ay, Bektaş Yıldırım 7 yıl 6 ay, Hasan Çelik 9 yıl, Harun Yaldız 10 yıl 6 ay, İrfan Kaplan 10 yıl 6 ay, Kerim Doğan 20 yıl, Mehmet Özmen 14 yıl, Mustafa Burak Açıl 10 yıl 6 ay, Samet Özcan 16 yıl, Serkan Öz 5 yıl 10 ay, Yücel Özaşık 18 yıl 6 ay, Ali Osman Akyüz 1 yıl 8 ay ve firarı avukat Memduh Oğuz 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 37 sanık ise beraat etti.

OKYANUS OPERASYONU NASIL YAPILDI

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 26 Nisan ile 27 Eylül 2008 arasındaki değişik tarihlerde Nusret Argun'un yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Okyanus Şirketler Grubu'na yönelik operasyon yaptı.

Afyonkarahisar, Karaman, Kütahya, Eskişehir, Nevşehir, Antalya, Bartın, Kahramanmaraş, Isparta, Adıyaman ile Konya'nın Seydişehir, Akşehir ve Ereğli, Afyonkarahisar'ın Dinar, Bolvadin, Isparta'nın Eğirdir ilçelerinde yapılan operasyonlarda başta Nusret Argun olmak üzere dönemin Selçuk Üniversitesi Rektöre Prof. Dr. Süleyman Okudan'ın da aralarında bulunduğu doktor, avukat ve gazetecinin yanı sıra birçok meslekten 234 kişi gözaltına alındı.

Tıbbi malzeme ticareti, temizlik ve güvenlik hizmeti, yemek servisi, turizm ve inşaat sektörleriyle doğalgaz dağıtımında faaliyet gösteren Okyanus Grubu'nun toplam 130 ihalede devleti yaklaşık 350 milyon lira zarara uğrattığı iddia edildi. 1990'lı yılların başında Tıp Fakültesi kampusunda fotokopi çeken, ardından ticarette basamakları hızla tırmanan Nusret Argun, önemli varlığı bulunan Okyanus Şirketler Grubu'nun sahibi olmuştu.

'Örgüt kurmak, özel belgede sahtecilik, soruşturmanın gizliliğini ihlal, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet vermek' suçlarından tutuklanan ve Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Okyanus Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Argun, 73 ayrı suçtan toplam 180 yıl 4 ay 15 gün, tutuksuz yargılanan Selçuk Üniversitesi'nin eski Rektörü Süleyman Okudan ise 3 ayrı suçtan toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şirket avukatlarından İlker Turdan'a da 42 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. 114 sanık ise 1 ile 42 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı, 117 kişi de beraat etti.

66 ay tutuklu kalan işadamı Nusret Argun özel yetkili mahkemelerle ilgili kanun değişikliğinin ardından 3 yıl önce serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından kendisine yönelik yapılan operasyonun paralel yapının bir kumpası olduğunu ileri sürerek, o dönem operasyonu gerçekleştiren sorumlular hakkından suç duyurusunda bulundu. Ardından FETÖ/PDY kapsamında bugün sonuçlanan davanın soruşturması başlatıldı.