Düğününde yakalandı! Damat cezaevine, gelin babaevine

Hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Y., kına gecesine giderken polis tarafından yakalanarak adliyeye götürüldü. Tutuklanan Yunus Y., cezaevine götürülürken dünya evine giremediği Elif D.'ye sarılarak, çift gözyaşlarına boğuldu. O anlar kameralara yansırken, Yunus Y., ''Hiç bir şey yarım kalmadı, 10 gün sonra düğünümüzü yapacağız'' dedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yarın düğünleri yapılacak Yunus Y. (22) ile Elif D., bu akşam düzenlenen kına gecesine gitmek üzere beraberlerinde yakınlarının oluşturduğu konvoyla yola çıktı. Kına gecesinin düzenleneceği düğün salonuna giden çiftin mutluluğu, polis baskınıyla sona erdi. Konvoyu takip eden polis, hakkında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçunda yakalama kararı bulunan damat Yunus Y.'nin içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Gelin adayı Elif D.'nin gözyaşlarına ve konvoyda bulunan yakınlarının müdahalesine rağmen Yunus Y., polis aracına alınarak adliyeye götürüldü. Yakınları da genci yalnız bırakmamak için adliyeye gitti.

GENÇLER BİRBİRLERİNE SARILARAK AĞLADI

Yakınları da genci yalnız bırakmamak için adliyeye gitti. Üzerinde gelinlik bulunan genç kız da adliye koridorunda endişe içerisinde dolaşıp, müstakbel eşinin serbest bırakılması için dua etti. Nöbetçi Mahkeme'ye çıkarılan Yunus Y. hakkında ise hakim tutuklama kararı verdi. Yunus Y., cezaevine götürülmeden önce, ellerinde kelepçe ile Elif D. ile yakınlarının yanına getirildi. Elif D. ile Yunus Y.'nin birbirlerine sarılarak ağlamalrı, yakınlarını da hüzünlendirdi. Vedalaşmanın ardından polis ekipleri tarafından cezaevine götürülmek için adliyeden çıkarıltan Yunus Y., ''Hiç bir şey yarım kalmadı, 10 gün sonra çıkacağım ve düğünü yapacağız'' diye Elif D.'ye seslenerek üzülmemesini istedi.