Terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen Pazar günü Kilis merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütle bağlantısı olduğu belirlenen 31 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 22 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
9 Ağustos 2018 21:36
19 ildeki FETÖ operasyonunda 9 tutuklama
Kilis merkezli 19 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 9’u tutuklandı.
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