81 yaşındaki kadın su borcu yüzünden gözaltına alındı

Adana'da 81 yaşındaki kadının su borcunu ödeyemediği için önce suyu kesildi, sonra mührü kırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesinde kaçak su kullandığı için daha önce hakkında işlem yapılan Gazal Karlıdağ, sayacın mührünü kırıp su kullanmaya başladı. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) yetkilileri, Karlıdağ'ın usule aykırı su tüketimi yaptığını tespit edip işlem yaptı, ardından da polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilmek için Adli Tıp Birimi'ne getirilen Karlıdağ, daha sonra adliyeye götürüldü.

Gazal Karlıdağ, çıkarıldığı mahkemece 3 bin lira para cezasına çarptırılıp serbest bırakıldı.

ASKİ'den açıklama

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, 81 yaşındaki Gazal Karlıdağ'ın ifadeye götürülmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Oprukçu, yaşlı kadının gözaltına alınmasının söz konusu olmadığını ve konunun hukuki bir süreçten kaynaklandığını belirtirken, şöyle konuştu:

"2016'da kaçak su kullanımından dolayı kaçak saatin ardından ayrı bir şebeke düzenlendiği belirlenmiş, arkadaşlarımız bunun üzerine 1040 lira ceza kesmişler. Bu cezanın ödenmemesiyle suç duyurusunda bulunulmuş. Bunun üzerine 8 kez duruşma yapılmış, 8 kez davete icabet edilmediği ve ifade vermediği için polis nezaretinde ifadeye götürülmüş. ASKİ'nin 81 yaşındaki bir kadını mağdur etme gibi bir durumu söz konusu değildir. Burada işleyen hukuki bir süreç, yargı kararının ifa edilmesi ve mahkemeden ifadesinin alınmasına yönelik bir karar çıkmıştır. Biz halkımıza hizmetle mükellefiz. Adana Büyükşehir Başkanı Hüseyin Sözlü, pozitif ayrımcılığı hassasiyetle yaklaşmaktadır. Biz de yol arkadaşları olarak yaşlı bir hanımefendinin mağdur edilmesine ASKİ ve Büyükşehir Belediyesi olarak müsade etmeyiz. İfade alınmasıyla mahkemeye ifade vermemesinden dolayı para cezasıyla konu kapanmış ve ilgili polis tarafından evine teslim edilmiştir."