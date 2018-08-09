Ordu'dan acı haber!

Ordu'nun Ünye ilçe merkezindeki Tabakhane Deresi'nin debisi yağış dolayısıyla yükseldi. Sağanağın devam ettiği ilçedeki Tabakhane Deresi'nin debisi, yaklaşık bir saat önce yükselmeye başladı.

Ekipler, derenin üzerinde bulunan köprüleri araç ve yaya trafiğine kapattı.

Belediye ekipleri, derenin taşma ihtimali dolayısıyla vatandaşları can ve mal güvenlikleri için bölgeyi terk etmeleri yönünde anonslarla uyarıyor.

Derenin etrafında bulunan ev ve iş yerlerinin zemin katlarının da boşaltılması isteniyor.

Selin köprülerin altına taşıdığı molozların temizlenmesi amacıyla iş makineleri yardımıyla çalışma yapılıyor.

KAYBOLAN BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ordu 'nun İkizce ilçesinde bir kişi sel sularıına kapılarak kayboldu. Bölgeye sevk nedilen AFAD ekipleri, arama ve kurtarma çalışması başlattı. İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt, "Kayı Bayram Sekmen'in cansız bedenine ulaşıldı" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YARALILARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı tarafından Ordu 'da yaşanan sel felaketiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, olayda yaralanan 10 kişiden 8'inin tedavinin ardından taburcu edildiği, diğer 2 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ordu 'da yaşanan sel felaketi sonrası 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve hastanelerde, sağlıkla ilgili gerekli tedbirlerin hızlı bir şekilde alındığı ifade edildi. Açıklamanın devamında, felakette yaralanan 10 kişinin sağlık kurumlarına getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yaralanan vatandaşlarımızdan 8'i yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, hayati tehlikesi olmayan 2 vatandaşımızın ise tedavisi devam etmektedir. Meydana gelen sel felaketi dolayısıyla Ordu'da yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."