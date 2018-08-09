Ordu'nun İkizce ilçesinde bir kişi sel sularına kapılarak kayboldu. Bölgeye sevk nedilen AFAD ekipleri, arama ve kurtarma çalışması başlattı.
9 Ağustos 2018 19:03
Ordu'da bir kişi sel sularına kapıldı
Ordu'nun İkizce ilçesinde bir kişi sel sularına kapılarak kayboldu. Bölgeye sevk nedilen AFAD ekipleri, arama ve kurtarma çalışması başlattı.
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