9 Ağustos 2018 19:03

Ordu'da bir kişi sel sularına kapıldı

Ordu'da bir kişi sel sularına kapıldı
Ordu'nun İkizce ilçesinde bir kişi sel sularına kapılarak kayboldu. Bölgeye sevk nedilen AFAD ekipleri, arama ve kurtarma çalışması başlattı.
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Ordu'nun İkizce ilçesinde bir kişi sel sularına kapılarak kayboldu. Bölgeye sevk nedilen AFAD ekipleri, arama ve kurtarma çalışması başlattı.

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