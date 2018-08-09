9 Ağustos 2018 15:20

Ordu'da bir köprü daha yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Ordu'da bir köprü daha yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
Ordu'nun Ünye ilçesi'ndeki Tabakhane deresinde taşma meydana gelince Tabakhane köprüsü yıkılma riskine karşı kapatıldı.
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