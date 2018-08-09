O ilde Arapça tabela, poster ve afişler kaldırıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta timleri, kent genelinde iş yerlerindeki çoğunluğu Suriyelilere ait olan, standartlara uymayan ve görüntü kirliliği oluşturduğu belirtilen Arapça tabela, poster ve afişleri söktü.

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde yoğunluklu olarak Suriyeli göçmenlerin yaşadığı mahallelerde denetimler yapan zabıta timleri, standartlar gereği yüzde 75'i Türkçe olmayan tabela, poster ve afişleri kaldırdı.

Arapça tabelalar, led ışıklar ve posterlerin görüntü kirliliğine neden olduğu yönünde vatandaşların şikayetlerini değerlendiren Adana Büyükşehir Belediyesi, merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar mahallesinde denetim yaptı.

Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) belirlediği standartlar ve ilgili yönetmelikler gereği yüzde 75'i Türkçe olmayan tabelalar zabıta ekipleri tarafından söküldü.