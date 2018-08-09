ODTÜ'de baskı sürüyor: Öğrencileri attılar!

Rektörlük, mezuniyet törenindeki pankart krizinin ardından gözaltına alınıp bırakılan ÖTK Başkanı Özgür Gür’ün yerine de bir öğrenci atadı. Gür, "Atanan kişi de direkt AKP ile bağlantısı olan birisi" dedi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yönetimi bir ilke imza attı ve Öğrenci Temsilcileri Konseyi’nde (ÖTK) yer alan 16 öğrencinin görevinin sonlandırıldığını gönderdiği mail ile duyurdu.

Mezuniyet töreninde yaşanan pankart krizinin ardından gözaltına alınan ÖTK Başkanı Özgür Gür’ün de görevinin sonlandırıldığının ilan edildiği listeye gerekçe olarak yönerge gösterildi. Yönergeye göre temsilci görevini yürütenlerin mezun olmaması gerekiyor ve son dönem not ortalamasına bakılıyor. Bugüne kadar örneği görülmemiş görevden almanın yanı sıra Rektörlük, başkanlığa atama da yaptı.

‘DİZAYN ETME ÇABASINA GİRİŞTİLER’

Mezuniyet töreninde açılan pankartlarla ilgili yürütülen soruşturma sırasında gözaltına alınan ÖTK Başkanı Özgür Gür de ODTÜ yönetiminin “görevi sonlanan öğrenciler” listesinde yer aldı. YÖK yönergesinde bulunmayan ve yoruma açık olan maddeler uyarınca öğrencilerin seçtiği temsilcilerin görevden uzaklaştırıldığını belirten Gür, “Özellikle son dönemde artık girilmemiş kale olarak tırnak içinde yorumlanan ODTÜ’ye müdahale hazırlığının başladığını görebiliyorduk. Bunun sinyallerini polisin okula girmesiyle, okul içerisindeki disiplin soruşturmalarıyla biliyorduk. Mezuniyet törenleri ile de bu güçlendi. Yönetimin bu kararındaki talihsiz durum, ODTÜ’nün değerlerine sahip çıkmasını, tepkilere karşı öğrencileri korumasını beklediğimiz yönetim tam tersi bir tavır aldı. ÖTK’da öğrencilerin temsiliyetiyle gelen seçilmiş bir kurumdur. Son dönemde çok da istemedikleri bir kurumdu bakıldığında. Bu yüzden bir dizayn etme çabasına giriştiler” diye konuştu.

‘ATANAN KİŞİ DE DİREKT AKP İLE BAĞLANTISI OLAN BİRİSİ’

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, ODTÜ Rektörlüğü öğrencilere gönderdiği mailde ÖTK Başkanlığı görevini bir sonraki seçime kadar Başkan Yardımcısı Mehmet Aksay’ın yürüteceğini duyurdu. “Temsiliyeti olmayan bir atama” gerçekleştirildiğini söyleyen Gür atanan kişiye ilişkin ise, “Atanan kişi de direkt AKP ile bağlantısı olan birisi” dedi. Yönetimin uygulaması karşısında dava açacaklarını belirten Gür,”Sol sosyalist düşüncelere sahip herkesi konseyden uzaklaştırmış oldular. Çok anlamlı bir çaba da değil. Kendi kendilerini bitirmiş oluyorlar” dedi.