9 Ağustos 2018 14:04

Afetten etkilenen çiftçiler için flaş açıklama

Afetten etkilenen çiftçiler için flaş açıklama
Tarım Bakanlığı: Afetlerden etkilenen çiftçimizin kredi borcu ertelenecek.
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