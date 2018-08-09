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9 Ağustos 2018 14:04
Afetten etkilenen çiftçiler için flaş açıklama
Tarım Bakanlığı: Afetlerden etkilenen çiftçimizin kredi borcu ertelenecek.
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