9 Ağustos 2018 13:29

Hakkari'de hain saldırı: Yaralı askerler var

Hakkari'de hain saldırı: Yaralı askerler var
Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce Kuzey Irak tarafından yapılan havanlı saldırıda 1'i ağır 6 asker yaralandı.
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