Hasan Cemal'den kendisine 'aptal' diyen Ortaylı'ya yanıt

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Özel programına konuk olan tarihçi İlber Ortaylı, reklam dönüşü Hasan Cemal ile ilgili konuşmaya başlayan Fatih Altaylı’yla ilgili sözleri programa damga vurdu.

Tam bu sırada Hasan Cemal için “O aptalın biri” diyen Ortaylı’ya, Altaylı “Sus sus” diyerek engellemeye çalışsa da toparlayamadı. Ortaylı daha sonra “Bu ses dinlendi mi” diye sorsa da gülerek toparlamaya çalıştı.

HASAN CEMAL'DEN YANIT

Habertürk yazarı Fatih Altaylı , Hasan Cemal'in Ortaylı'ya yanıtını köşesine taşıdı. Altaylı, "Hasan Cemal pek hoş karşılamadı durumu. İlber Hoca için “O da ırkçı... tekidir” dedikten sonra bana da “Dal ile başlayan meşhur cümlesini kurdu” dedi.

FATİH ALTAYLI'NIN YAZISINDAN O BÖLÜM ŞÖYLE:

HASAN CEMAL KIZDI MI?

Saklayacak halimiz yok, Pazar akşamı Teke Tek Özel’de Sevgili İlber Ortaylı ile Enver Paşa’yı konuşurken, hocamız Enver Paşa’yı hafiften doğradı, Cemal Paşa’yı ise çifte çekim kıyma yaptı.

Enver Paşa’nın torunu sevgili dostumuz Arzu Enver program sırasında mesaj atıp, “Dikkatle dinliyorum, ikinizi de kucaklıyorum” deyince bunu İlber Ortaylı’ya okudum ve “Arzu kızmamış ama Hasan Cemal Allah'tan tatilde, duysa kızardı” dedim.

Hoca da gaza gelip, “Hasan zaten benden çok çekti. Kızarsa da kızsın zaten salaktır” deyiverdi.

Hasan Cemal’e mi dedi, dedesine mi dedi tam anlaşılmadı ama ağzından böyle bir laf çıktı.

Ertuğrul Özkök de dün köşesinde “Hasan Cemal bu lafa ne tepki vermiştir acaba?” diye sormuş.

Doğrusunu isterseniz, benim Hasan Cemal’i arayıp tepkisini soracak halim yoktu ama şans eseri, Pazartesi günü Hasan Cemal’den bir mesaj geldi:

“Dediğin çıktı, 5,28”

“Dediğin çıktı”dan kastı şu.

Bir ay kadar önce Hasan Cemal ile sohbet ederken “Ağustos başında dolar 5,30 olur” diye bir tahmin yapmıştım.

O çıkmış.

Ben de “Sen onu bırak da, İlber Hoca’nın dediği doğru mu?” diye bir mesaj attım.

Haberi bile yoktu Hoca’nın ne dediğinden.

Ben hemen yetiştirdim tabii.

Yanıtı şu oldu: “Sen de evet demişsindir”

“Ben bir şey demedim. Susturdum Hocayı, Devlet sırlarını açıklamaktan başımıza iş gelir diye” dedim.

Hasan Cemal pek hoş karşılamadı durumu. İlber Hoca için “O da ırkçı... tekidir” dedikten sonra bana da “Dal ile başlayan meşhur cümlesini kurdu”

Bilmem bu Özkök’ün merakını giderir mi?