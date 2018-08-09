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9 Ağustos 2018 09:52
12 öğretmen için flaş gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve örgütle irtibatı tespit edilen 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi.
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