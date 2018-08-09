9 Ağustos 2018 09:52

12 öğretmen için flaş gözaltı kararı

12 öğretmen için flaş gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve örgütle irtibatı tespit edilen 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi.
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