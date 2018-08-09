Meteoroloji'den Karadeniz için bir uyarı daha

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da Samsun'un doğu ilçeleri (Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık), Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde bugün öğle saatlerine kadar yer yer şiddetli (100 kilogram/metrekare) yağışların etkili olacağı bildirildi. Açıklamada, vatandaşlar ve yetkililerden ani sel, su baskını, yıldırım ve özellikle heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Ayrıca şiddetli yağışla birlikte rüzgarın öğle saatlerine kadar Karadeniz'in doğusunda denizde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği kaydedildi. Denizci ve balıkçıların dikkatli olmaları istendi.