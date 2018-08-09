Bafra ilçesinde saat 16.30 sıralarında başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Tıkanan rögar kapakları nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler göle dönen cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar ise biriken yağmur sularıyla kaplı yollarda yolun karşısına geçmekte zorlandı.
9 Ağustos 2018 01:41
Bafra'da yollar göle döndü
Samsun’un Bafra ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü.
Çok Okunanlar
-
Bafra'da yollar göle döndü
-
Yine vahşet! Ön ayakları birbirine bağlayıp...
-
Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırılmışlardı!
-
Çukurca'da askeri üs bölge yakınında orman yangını
-
Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
-
Meteoroloji'den Ordu çevresindeki ilçelere çok önemli uyarı
-
Nuriye Gülmen gözaltına alındı
-
8 Ağustos Şans Topu sonuçları açıklandı
-
Balyoz'u onayan o başkan yeniden tutuklandı
-
Sayısal Loto rekora gidiyor!