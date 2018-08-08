Nuriye Gülmen gözaltına alındı

Akademisyen Nuriye Gülmen, Muğla Bodrum Gümbet’e KHK direnişçisi Engin Kartaş’a destek olmak için gitmişti. Bugün akşam saat 20.30 sularında polis eyleme müdahale ederek Nuriye Gülmen’i gözaltına aldı.

Sesini duyurabilmek için karada, denizde ve havada olmak üzere işini ve öğrencilerini geri istiyorum diyen Engin Karataş bugünkü eylemini uçurtma uçurarak yapmak istedi. Uçurtmanın üstünde ” işimi öğrencilerimi geri istiyorum ‘‘ yazıyordu. O sırada orada bulunan vatandaşların anlatımına göre; uçurtma uçurmak isteyen Nuriye Gülmen ve Engin Karataş’a polis müdahale ederek, burada uçurtma uçurmanız için izin almanız gerekli diyerek onlara engel oldu. Polislere direnen Nuriye Gülmen bir süre sonra Mehmet isimli başka bir eyleme destek veren kişi ile gözaltına alındılar.

Gülmen, iki gün önce de karakola götürüldüğünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Gülmen, “Arama kararım olduğu söylenerek belko’dan indirildim. Karakola götürülüyorum” ifadelerini kullandı.

Engin Karataş, Bodrum’da sınıf öğretmenliği yaparken 29 ekim 2016 tarihli KHK ile görevinden ihraç edilmişti. Meslekten ihraç edildikten bir süre sonra Bodrum kent meydanında her gün “işimi ve öğrencilerimi istiyorum” diyerek tek başına oturma eylemi yapmıştır. Karataş, eylemini bu kez de havada gerçekleştirdi. Elinde bir pankart ve kalemle yamaç paraşütü yaparken açıklamalarda bulunan Karataş, “Öğrencilerimi istiyorum. Denizde de istemiştim. Bir de havada da istemek gerekiyor tabii ki. İşimi ve öğrencilerimi istiyorum. Üç saat boyunca denizcilere anlattım öğrencileri istediğimi, ama Sahil Güvenlik aldı götürdü beni. Şimdi burada da işimi ve öğrencilerimi istiyorum. Bakalım burada kim beni gelip götürecek?” ifadelerini kullandı ve elindeki pankarta “İşimi öğrencilerimi geri istiyorum” yazdı.