Balyoz'u onayan o başkan yeniden tutuklandı

Odatv- Yaklaşık 10 gün önce tahliye edilen, Balyoz başta olmak üzere birçok kumpas davası kararını onayan dönemin Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Ekrem Ertuğrul'un Savcılığın karara itirazı sonucu yeniden tutuklandığı öğrenildi.

15 Temmuz darbesinden sonra tutuklanan ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yargılanan Ekrem Ertuğrul, Temmuz ayı sonundaki ikinci duruşmasında “FETÖ”nün “cemaat, hizmet hareketi” olduğu dönemde de terör örgütü olduğu dönemde de hiçbir ilgisi, iltisakı, sempatisi olmadığını söylemişti. Ertuğrul, örgütün hiçbir toplantısına katılmadığını, yemeklerine gitmediğini, sofralarına bir kez bile oturmadığını, hastanelerinde tedavi olmadığını belirtmişti.

Yorum ve kanaatlere dayanılarak 2 yıl 8 gündür tutuklu olduğunu öne süren Ertuğrul, “Aynı dairede çalıştığınız üyelerin bu yapı mensubu olduklarının farkına varmadınız mı?” şeklindeki bir soru üzerine, “Onun farkında olamadım. Bu kadar saflık olabilir mi? Bunların toplantılar yaptıklarından, bunları yaptıklarından hiç haberim yoktu. Çok hatam var, yalnızca işimi yaptım. Çalışmakla, tarafsız olmakla, düzgün olmakla bir yere varılamıyormuş. Bu ülkede, bu Yargıtay'da uyanık olmak lazımmış” demişti.

Duruşmada tanıklık yapan ve kendisi de tutuklu olan HSYK Birinci Dairesi Başkanı İbrahim Okur'un yanısıra etkin pişmanlıktan yararlanan Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı Birol Erdem ile eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici de Ekrem Ertuğrul'un “FETÖ” mensubu olmadığını, ancak dairesindeki üyelerin etkisi altında kaldığını anlatmıştı.

Tahliyesi büyük tepki çeken Ekrem Ertuğrul'un Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine bir üst daire tarafından yeniden tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.

Daha önce tahliye edilen eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyelerinden Abdurrahman Kavun da Savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.