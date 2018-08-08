Türk polisinin düzenlediği operasyonla İstanbul'da yakalanan "Mityo Othice" lakaplı Bulgar mafya babası Dimitar Zhelyazkov'un sevgilisi ve 5 adamı Bulgaristan'a teslim edildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlina S.T ile birlikte 6 kişiyi Kapıkule Sınır Kapısı'nda kar maskeli Bulgar özel timine teslim etti. Tutuklanan ve Metris Cezaevi'ne gönderilen Zhelyazkov'un iade sürecinin devam ettiği bildirildi.
8 Ağustos 2018 22:04
Mafya lideri ve sevgilisi kıskıvrak böyle yakalandı
Bulgar mafya liderinin sevgilisi ve adamlarının teslim edilme anları
Çok Okunanlar
-
Mafya lideri ve sevgilisi kıskıvrak böyle yakalandı
-
Son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu
-
FETÖ itirafçısı binbaşı için flaş karar
-
Fuhuş operasyonunda iki kadında HIV virüsü çıktı
-
Büfe sahibini tabancayla vurup kaçtı
-
Ordu Belediye Başkanı’ndan sel açıklaması
-
Korkunç olay! Genç kadının cesedi bulundu
-
Bisiklet süren çocuğu ezmişti! Yeni gelişme
-
Erzincan - Sivas Demiryolu ulaşıma kapandı
-
Tonlarca fındık denize aktı