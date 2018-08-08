FETÖ itirafçısı binbaşı için flaş karar

“FETÖ üyeliği” suçlamasıyla yargılanmasına başlanan binbaşı Oğuz T, itirafçı olup bildiklerini anlatınca tahliyesine karar verildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Oğuz T. ve avukatı hazır bulundu. İddianame özetinin okunmasının ardından savunması alınan Oğuz T, FETÖ yapılanması ile ortaokul yıllarında ders çalışma maksadıyla gittiği evlerde tanıştığını ancak hiçbir zaman örgüt hiyerarşisinde bulunmadığını ileri sürdü.

“MESLEĞE BAŞLAYINCA BENİMLE TEMASA GEÇTİLER”

Söz konusu evde kalan Mustafa ismiyle bildiği kişinin kendisine Hamza kod adını verdiğini ancak bunu kabul etmediğini anlatan Oğuz T, askeri okullara girişinde FETÖ'nün bir katkısının olmadığını iddia etti. Oğuz T, askeri lisedeki ilk yılında örgüt mensuplarıyla görüşmeye devam ettiğini, sonrasında bağını kopardığını ancak mesleğe başlamasından sonra FETÖ üyelerinin kendisi ile temasa geçtiğini aktardı.

Örgütün 'cemaat' olarak bilindiği dönemde manevi duyguları sebebiyle FETÖ'den kimselerle sosyal ilişkilerini devam ettirdiğini söyleyen Oğuz T, 2012'deki MİT krizinden sonra örgüt üyeleriyle ilişkilerini azalttığını, ankesörlü ve ardışık arama yöntemiyle kendisine ulaşmak isteyen FETÖ mensuplarının telefonlarının çoğunu da cevapsız bıraktığını bildirdi.