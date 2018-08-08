Haftada tam 150 bin TL...

Adana ve Osmaniye'de yasa dışı bahis oynatarak haftalık 150 bin lira kazanan ve hesaplarında toplam 2 milyon lira bulunan 1'i kadın, 28 kişilik çete çökertildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Adana ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde internet üzerinden kurdukları sitelerde yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, liderliğini bir öğretmenin yaptığı belirlenen çeteyi takibe aldı. Beden eğitimi olan çete lideri M.D.'nin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üzerinden kurduğu bahis sitesinden oyun oynattığı, kendisine yardım eden kişileri de bayilik adı altında sisteme dahil ettiği öne sürüldü. Ayrıca kamu kuruluşunda görev yapan M.D.'nin okulda olduğu zamanlarda ise internet sitesini eşi B.D.'nin yönetiğini ortaya çıktı. Ekipler, yaptıkları çalışmada B.D.'nin eşinin derste olduğu sırada, sisteme girerek bahis oynatmak isteyenlere onay verdiği, kazananların ise hesaplarına para aktartıdığı saptandı. Karı- kocanın bu yolla haftada 150 bin lira gelir elde ettiği anlaşıldı.

SÜPER KUPA MAÇININ ARDINDAN DÜĞMEYE BASILDI

Galatasaray ile Akhisar Belediyespor arasında oynanan Süper Kupa maçında, süpriz olarak gösterilen Akhisarspor'un kupayı almasıyla çetenin yüklü miktarda para kazanan kişilere parasını ödemediği, bu kişilerin de polise başvurduğu belirtildi. Gelen şikayetlerin ardından 5 aylık teknik ve fiziki olarak takip edilen çeteye yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Adana ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sisteme dahil olan 1'i kadın, 28 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Öğretmenin evinde yapılan aramada 35 bin lira, diğer şüphelilerin evinde de 5 bin lira ele geçirildi. Polis, gözaltındaki kişilerin hesaplarında ayrıca toplamda 2 milyon lira olduğunu tespit etti.

'GALATASARAY-AKHİSARSPOR MAÇI YÜZÜNDEN'

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Bu sırada çete üyelerinden biri gazetecilere, 5 Ağustos'ta oynanan TFF Süper Kupasını Galatasaray'ı yenerek kazanan Aksiharspor için "Galatasaray ve Aksiharspor maçı yüzünden böyle oldu" dedi.