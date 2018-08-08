8 Ağustos 2018 16:03

Şırnak Vali Yardımcısı açığa alındı

Şırnak Vali Yardımcısı açığa alındı
Şırnak Vali Yardımcısı Adem Ergül, İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı.
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İçişleri Bakanlı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Şırnak Vali Yardımcısı Adem Ergül, bu sabah açığa alındı. Bakanlıktan gönderilen görevden uzaklaştırılma yazısı, Vali Yardımcısı Adem Ergül’e tebliğ edildi.

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