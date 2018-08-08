Ordu sele teslim: İki köprü yıkıldı

Karadeniz Sahil yolunda ulaşım çift taraflı durduruldu.

Meteoroloji perşembe gününe kadar bölgede kuvvetli yağış ve sel tehdidi uyarı yapmıştı.

DHA'nın aktardığına göre, Ordu'nun Ünye ilçesinde trafiğe kapatılan Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki köprünün çöktüğü bildirildi.

Habertürk canlı yayınına telefonla bağlanan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Sabah saatlerinde başlayan yağmur aralıksız devam ediyor. Üst bölgelerdeki mahallelerde sıkıntı var. Bir tekstil fabrikasında 165 kişi kurtarılmayı bekliyoruz. AFAD ekipleri bölgede tahliye işlemlerine başladı. 4 köprü yıkılmış vaziyette. Büyük bir afet var." diye konuştu.

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