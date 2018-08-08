YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

YÖKDİL başvuru işlemleri başladı. İlk defa 2017 yılında yapılan YÖKDİL sınavının 5'incisi gerçekleştirilecek. Yabancı dil yeterliliğini belirlemek için uygulanan YÖKDİL sınavına başvuru nasıl yapılır? 5. YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

YÖKDİL başvuru işlemleri, Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) tarafından alınmaya başladı. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. İlk defa 2017 yılında yapılan ve bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek olan YÖKDİL sınavına başvuru nasıl yapılır? 2018 5. YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte YÖKDİL sınavı ile ilgili tüm detaylar...

YÖKDİL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YÖKDİL başvuruları başladı. YÖK'ün yayımladığı duyuruya göre, 5. YÖKDİL sınavına başvurular 8-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında alınacak.

YÖK tarafından adayın alanındaki dil yeterliliğini belirlemeye yönelik olarak başlatılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuracak adaylar başvurularını http://yokdil.yok.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecekler.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

İngilizce dilinden Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinden ise Sosyal Bilimler alanında uygulanacak sınav 22 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Sınav, 30 ilde 35 sınav merkezinde, saat 14.00'de, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

Beşinci YÖKDİL sınavına; yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim; TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.