Nagehan Alç'yı öfkelendiren fotoğraf

‘Bunların baştan sona yalan olduğunu belirten Alçı, “Bir yalımız olmadığını bildikleri halde hala ısrarla 'yalı yalı' diye yazan, 5 milyon doların 7’de 1’inden bile daha az krediyi TL olarak çektiğimizi bildikleri halde hala 5 milyon dolar kredi yazanların, bu hastalıklı ve saplantılı tavrından kurtulmaları mümkün değil!” dedi.

Eşi Rasim Ozan Kütahyalı ile birlikte Bodrum’da tatil yapan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, “Arkadaşlar, birkaç paparazzi tarzı fotoğraf üzerinden senaryolar yazdığınız ‘Smryna’ adlı yat bize ait değil. Günlüğüne 42 bin TL verip bu tekneyi kiraladığımıza dair haberler de baştan sona yalan” diye yazdı.

Bugünkü köşe yazısının ilgili bölümünde, Türk medyasında siyasi hasımlarıyla ilgili tarafların her türlü yalan ve iftira haber yapabilmesinin bir gelenek haline geldiğini bildiren Alçı, “Özellikle bazı fanatik yayın organları yanlış olduğunu göre göre yazıyor ve doğrusunu bilmelerine rağmen ısrarla yalana devam ediyorlar” dedi.

BEN VE AİLEMDE İLGİLİ İFTİRALAR…

Alçı, kendisi ve ailesiyle ilgili yalan ve iftiraların havada uçuştuğunu belirterek, “Arkadaşlar, birkaç paparazzi tarzı fotoğraf üzerinden senaryolar yazdığınız ‘Smryna’ adlı yat bize ait değil. Günlüğüne 42 bin TL verip bu tekneyi kiraladığımıza dair haberler de baştan sona yalan. Smyrna, dostlarımız Hazım ve Duygu Giray çiftinin. Lütfen 5 milyon dolar kredi yalanı gibi olmasın bu olay da” ifadelerini kullandı.

Alçı, şunları kaydetti:

HABERCİLİKTE SON NOKTA…

“Ayrıca benim de olduğum bazı fotoğrafları yayınladınız anladık da Rasim’in tek fotoğrafı yokken nasıl ‘Rasim Ozan aylar sonra görüntülendi’ diye haber yapılabiliyor? Yani yalanın da bir sınırı olması gerekmez mi? Ortada tek görüntü yok ve olmayan görüntü üzerinden ‘Rasim görüntülendi’ deniyor. Muhtemelen tüm bu yazdıklarıma rağmen de yalanlar devam edecek…

Bir yalımız olmadığını bildikleri halde hala ısrarla 'yalı yalı' diye yazan, 5 milyon doların 7’de 1’inden bile daha az krediyi TL olarak çektiğimizi bildikleri halde hala 5 milyon dolar kredi yazıp bir de uydurma astronomik ödeme tabloları çıkartanların, bu hastalıklı ve saplantılı tavrından kurtulmaları mümkün değil!”