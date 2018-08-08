Eyyübiye Mahallesi’nde şehir içi özel halk otobüsünde B.A.’yı kemerle dövdüğü görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine dün gözaltına alınan Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede çocuğu, küfür ettiği için dövdüğünü söylediği öğrenilen Y.B., serbest bırakıldı. B.A. da Çocuk Şubesi ekiplerince alınan ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.
8 Ağustos 2018 12:29
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayla ilgili yeni gelişme
ŞANLIURFA’da özel halk otobüsünde 10 yaşındaki B.A.’yı kemerle dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Y.B., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Çok Okunanlar
-
‘Solcu musun’ diye sorup ülkeye almadılar!
-
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayla ilgili yeni gelişme
-
Türk futbolcunun eşi feci şekilde can verdi
-
Erzurum'da çatışma: İki asker yaralı
-
İstanbul'daki kargo şirketinde uyuşturucu ele geçirildi!
-
Fatsa’da OSB su altında kaldı
-
Ayvalık’ta talan planı: Yüzlerce ağaç tehdit altında
-
Prof. Dr. Hamzaoğlu: Dışarıda olduğum için utanç duyuyorum
-
Naim Süleymanoğlu'na dava açmıştı: Sonuç belli oldu
-
Adnan Oktar'la ilgili şok edecek ifade: İki kardeşiyle...