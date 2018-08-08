Erzurum'da çatışma: İki asker yaralı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Karayazı İlçesi Geventepe Mahallesi kırsalında 30 Temmuz'dan beri yürüttüğü operasyonlar kapsamında PKK'li teröristlerle temas sağlandı. Çıkan çatışmada, 2 PKK'li öldürülürken, 2 asker de hafif yaralandı. Yaralı askerler, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Operasyon kapsamında yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde ise 1 susturuculu tabanca, 2 termal kamera, 2 piknik tüpü, 1 silah gövdesi, 2 uyku tulumu, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan 8 fünye ve 100 metre kablo, 2 şemsiye, 2 tabanca şarjörü, çok miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi bulundu. Bölgede operasyonların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.