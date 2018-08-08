İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine geçtiğimiz perşembe günü Başakşehir'de bir kargo şirketine operasyon düzenledi. Kargo şirketinde yapılan operasyonda Kanada'ya gönderilmek üzere koliye konulmuş ve pestil görünümü verilmiş 3588 gram afyon sakızı ele geçirildi.
8 Ağustos 2018 10:35
İstanbul'daki kargo şirketinde uyuşturucu ele geçirildi!
İstanbul'da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda Kanada'ya gönderilmek üzere hazırlanmış uyuşturucu ele geçirildi.
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