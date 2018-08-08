Ayvalık’ta talan planı: Yüzlerce ağaç tehdit altında

25 hektarlık alanda açılması planlanan granit ocağı için “ÇED gerekli değildir” kararı çıktı. Halk tepki gösteriyor.

Balıkesir’in Ayvalık İlçesi Bağyüzü Mahallesi’nde 24,84 hektarlık alanda yapımı planlanan granit ocağı nedeniyle yüzlerce ağaç yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Birgün'den Mutlu Erol Kahya'nın haberine göre, Bağyüzü Mahallesi yakınlarında dört yıl önce açılan taş ocağı sebebiyle bine yakın ağacın kesimine “ÇED gerekli değildir” kararı veren Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, granit ocağı projesi için de “ÇED gerekli değildir” kararı verdi. Yaşam savunucuları karara karşı harekete geçmeye hazırlanıyor.

Bağyüzü Mahallesi’ne yaklaşık iki kilometre uzaklıkta kurulacak olan granit ocağı için çam, ceviz ve meşe ağacı kesildikten sonra granitin üzerindeki toprak kaldırılacak. Yılda 540 bin ton toprağın kaldırılması beklenen projeye Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de onay verdi. Halk karara tepki gösteriyor.

Fıstık ve zeytini etkileyecek

Proje sırasında toprağın kaldırılmasının ardından yüzeye çıkan granit malzemesi infilaklı fitil ile patlatmalar yapılarak çıkartılacak. Patlamaların çevredeki su kaynaklarına ve arı popülasyonuna zarar vermesinin yanı sıra ocağın faaliyetleri sonucunda ortaya çıkacak tozun da yöre halkının temel geçim kaynaklarından olan fıstık çamları ve zeytin ağaçlarını olumsuz yönde etkileyeceği düşünülüyor. Yaklaşık 25 hektarlık alanda dinamitler ile oluşacak patlamalar ile bölgenin uzun yıllar içinde geri döndürülemeyecek şekilde topografyası da değişecek.

Tehlikeli atık deposu kurulacak

Ay Granit Madencilik tarafından gerçekleştirilecek proje kapsamında ocaktan yıllık 81 bin ton granit elde edilmesi bekleniyor. Proje için kullanılacak tehlikeli maddelerin atıkları için de ormanlık alanda depo kurulacak. Ayrıca günlük 60 dolayında olması beklenen nakliyat sırasında ortaya çıkacak gürültü ve toz da bölge halkı arasında endişe yaratıyor.