Prof. Dr. Hamzaoğlu: Dışarıda olduğum için utanç duyuyorum

"Bu suça ortak olmayacağız" diyerek imza attıktan sonra tutuklanan ve ardından tahliye edilen barış akademisyeni Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, “Tahliye olduğuma sevinemedim. 10 binlerce öğrenci içeride, siyasi tutuklular var. Hepsinin içerde olduğunu düşündüğümüzde insan dışarda olduğu için utanç duyuyor” dedi.

Öte yandan Hamzaoğlu, cezaevindekiler için mücadeleye devam edeceğini belirtti.

Halkların Demokratik Kongresi ( HDK) Eş Sözcüsü ve Barış Akademisyeni Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu tahliye olmasının ardından Cumhuriyet gazetesini ziyaret etti. Hamzaoğlu’nu gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, yazar Aydın Engin ve Erdal Atabek, Yazı İşleri Müdürü Bülent Özdoğan karşıladı. İddianamede elle tutulur bir şeyin olmamasının insanı kahrettiğini belirten Hamzaoğlu iddianame adı altındaki boş kağıt karşını da savunma yapma gereği duymadığını fakat arkadaşlarının önerisiyle bir şeyler söylediğine değindi.

Tahliye olduktan sonra sevinemediğini dile getiren Hamzaoğlu, “Arkada bıraktıklarımı düşününce tahliye olduğuma sevinemedim. Ama hiç yoktan tutsaklıktan, esir olmaktan birimiz eksildik diye düşünüyorum. Gerçekten 10 binlerce öğrenci içeride, hasta tutsaklar var. Siyasi tutuklular var. Hepsinin içerde olduğunu düşündüğümüzde insan dışarda olduğu için ‘ utanç’ duyuyor. Bu durumla baş etme yolu oradaki arkadaşlar için çalışabilmek. Ben bu ziyaretimde benimle ilgili yapılan haberler değil başka bir dünya olarak hapishane koşullarını en iye yansıtan Cumhuriyet gazetesine teşekkür etmek için geldim” dedi.