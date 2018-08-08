Naim Süleymanoğlu'na dava açmıştı: Sonuç belli oldu

Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu kanıtlamak için mahkemeye başvuran Japonya vatandaşı Sekai Mori’nin iddiası DNA testinde doğrulandı.

2017’de yaşamını yitiren olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu kanıtlamak için mahkemeye başvuran Japonya vatandaşı Sekai Mori’nin iddiası DNA testinde doğrulandı.

Evrensel'in haberine göre; Naim Süleymanoğlu'nun 18 Kasım'daki ölümü sonrası Sekai Mori, babalık davası açmıştı. Mori'nin davayı açmasına, Süleymanoğlu'nun kızları Sezin ve E. Süleymanoğlu tepki göstermişti. Mahkeme, Mori'nin iddiasına ilişkin Süleymanoğlu'nun mezarı açılarak doku örnekleri alınmasına karar vermişti. Adli Tıp Kurumu'na (ATK) gönderilen dosya sonrası rapor hazırlandı.

Hürriyet'in haberine göre, raporda çıkan sonuca göre Sekai Mori, Naim Süleymanoğlu'nun kızı. Raporunun, dava dosyasına girmesi ile birlikte Mori de yasal mirasçı vasfını almış olacak. İkinci aşamada ise mirasın paylaşımına geçilecek.

Sekai Mori dışında, Süleymanoğlu'nun ikisi İstanbul'da biri Ankara'da yaşayan üç çocuğu daha bulunuyor.