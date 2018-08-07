Pakistanlı cinsel istismar şüphelisine gözaltı!

DHA/ Olay bugün öğleden sonra, Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. 33 yaşındaki H.E. polise yaptığı şikayette, Pakistan uyruklu Muhammed İ.'nin 10 yaşındaki oğlu M.A.E.'ye cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.



VUCUDUNUN BAZI YERLERİNİ ÖPTÜ

Eve dönüştürülen dükkanda yaşayan ve yürüyemeyen Muhammed İ. şikayet üzerine gözaltına alındı. Anne H.E. cinsel istismarı oğlunun arkadaşlarının haber verdiğini belirterek, şüpheli Muhammed İ.'nin bakkala gönderdiği M.A.E.'nin vucudunun bazı yerlerini öptüğünü söyledi. Anne H.E., daha sonra korkan oğlunun şüphelinin elinden kaçtığını belirtti.

İFADESİ ALINMASI İÇİN TERCÜMAN ARANIYOR

Polis tarafından gözaltına alınan Muhammed İ.'nin ifadesinin alınması için tercüman arandığı öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.