Uludağ'daki orman yangınında ihmal şüphesi

Bursa'da, Uludağ'ın eteklerinde başlayan ve kontrol altına alınıp soğutma çalışması devam eden orman yangının çıkış nedeni belirlendi.

DHA/ Uludağ eteklerinde akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangına 2 helikopter ve 8 arazöz ile müdahale edildiği açıklandı. Yangında 250 metrekarelik çam ağacından oluşan ormanın yandığı belirtildi. Yetkililer, "Bilecik'te görevli helikopter yangın sırasında Bursa sınırlarında uçuyordu. Alevlere anında müdahale etti. Balıkesir'den gelen helikopterin de katılmasıyla yangın büyümeden söndürüldü" ifadelerini kullanıldı.

GÖREVLİ HELİKOPTERİN BÖLGEDE OLMASI BÜYÜK BİR YANGINI ÖNLEDİ

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Bursa'nın Uludağ eteklerinde çıkan yangının büyümeden söndürülmesinin büyük bir tesadüf olduğunu belirttiler. Yetkililer, Bilecik'te görevli helikopterin, Bursa sınırlarında uçarken henüz yeni çıkan yangını fark edip, anında müdahalesi ve bilgi ulaştırmasıyla büyük bir orman yangınının önlendiğini ifade ettiler.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU

Bursa'da, Uludağ'ın eteklerinde başlayan ve kontrol altına alınıp soğutma çalışması devam eden orman yangının çıkış nedeni belirlendi. Yangına, doğa yürüyüşüne çıkan ve burada yaptıkları piknik sonrası yaktıkları ateşi söndürmeyen kişilerin neden olduğu tespit edildi.

Jandarma, bu kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.