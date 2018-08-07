Eski komiser yardımcısı FETÖ'den tutuklandı

FETÖ ile ilişiği tespit edilen eski komiser yardımcısı K.Y. hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkartıldı. Çankırı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından K.Y. sabah saatlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.Y. daha sonra adliyeye sevk edildi. K.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.