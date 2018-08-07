Giresun'da açığa alınan doktor hakkında yeni gelişme

Giresun'da polisin ters kelepçe takıp, biber gazı sıkarak gözaltına almaya çalışması nedeniye 82 yaşındaki Yusuf Topal'ın hayatını kaybetmesi sonucu açığa alınan Dr. Özlem Yağdıran görevine iade edildi.



Ne olmuştu?

Giresun'da 24 Temmuz'da polisler tarafından zor kullanılarak gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren 82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümünün ardından iki polis ve bir doktor açığa alınmıştı.

Yürüme güçlüğü çeken eşi Fatma Topal'ın kronik hastalığı için kullandığı ilaçları bitince, eşine ilaç yazdırmak ve evde bakım hizmeti kararının uygulanmasını sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne giden Topal, ajanslarda yer alan iddialara göre oradaki doktorun hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söylemesi üzerine doktorla tartışmıştı.

Doktorun polisleri çağırması üzerine olay yerine gelen memurlar, Topal'ı zor kullanarak polis aracına bindirmeye çalışmıştı.

Çevredekilerin çektiği videolarda Topal'ın polis aracına binmemek için direndiği, polislerinse Topal'ın yüzüne vurduktan sonra Topal'ı yere yatırıp ters kelepçelediği görülüyordu.

Topal bu olayın ardından kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti.

Konuyla ilgili haberlerin ardından önce İçişleri Bakanlığı Topal'ı gözaltına alan iki polisi açığa aldı ve haklarında soruşturma başlatılmıştı.

Sağlık Bakanlığı aile sağlığı merkezine polis çağıran Dr. Özlem Yağdıran'ı açığa almıştı.