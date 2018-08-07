7 Ağustos 2018 20:05

Gaziantep'te IŞİD operasyonunda 1 tutuklama

Gaziantep'te IŞİD operasyonunda 1 tutuklama
GAZİANTEP'te terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden, yabancı uyruklu Mohammed Alhabo tutuklandı.
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DHA - Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca IŞİD terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis, örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mohammed Alhabo 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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