Meteoroloji uyardı! Yağışlar geri dönüyor

Yurdun birçok yerinde kendini gösteren kar yağışı dünden itibaren yurdu terk etmeye başladı.

Havaların aniden soğumasının ardından yurdun birçok bölgesinden kar haberleri gelmişti fakat havalar tekrar ısınmaya başladı ve yurdun batısı için karlı günler geride kaldı, doğu da ise kar bir süre daha kendini gösterecek. Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine göre yeni bir yağışlı hava geliyor. Hafta sonu birçok bölgeden yağmur haberleri gelecek işte detaylar...

Yurdun birçok bölgesinde etkili olması beklenen kar beklenen etkiyi bırakmadı. İstanbul’da kısa süre etkisini gösteren kar ısınan havayla beraber geride kaldı. Son dakika hava durumu verilerine göre yeni bir yağmurlu hava dalgası geliyor ancak hava sıcaklıkları artıyor. Yurdun doğusunda ise soğuk hava ve kar yine etkili olacak. Yağışlı hava önümüzdeki haftanın ortasına kadar yurdu terk etmeyecek.

SICAKLIKLAR ARTIYOR YAĞMUR GELİYOR

Meteoroloji’nin verilerine göre, hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) artacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Hakkari çevresinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.