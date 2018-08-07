Skandal görüntüler hakkında yeni gelişme...

Şanlıurfa'da simit sattığı öne sürülen küçük çocuğun, bindiği halk otobüsünde kimliği belirsiz kişi tarafından kemerle dövüldüğü görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

DHA/ Şanlıurfa’da, iddiaya göre simit satan 10 yaşlarındaki erkek çocuğu, halk otobüsüne bindi. Otobüs park halindeyken kimliği belirsiz bir saldırgan, bilinmeyen bir nedenle küçük çocuğa kemerle dakikalarca vurdu. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Görüntülerde, kemerle dövülen çocuğun acı içinde kıvrandığı ve gözyaşı döktüğü görüldü. Görüntüyü izleyenler ise küçük çocuğu kemerle döven ve görüntü çeken kişiye tepki gösterdi. Polisin, kemerle çocuğu döven kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa'da polis, özel halk otobüsünde bir çocuğun dövülmesiyle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Sosyal medyada tepkiye yol açan görüntüleri inceleyen ekipler, olayın gerçekleştiği bölgeyi saptadı. Çocuğun B.A. olduğu belirlenirken, onu kemerle döven Y.B. ise evinde yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Y.B., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Görüntülerde dayak yiyen B.A'nın ise Çocuk Şubesi ekiplerince ifadesine başvurulacağı belirtildi.