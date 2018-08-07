DHA/ Esenyurt'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Suudi Arabistanlı Nidhal Mohammed Tımraz, 2 yaşındaki çocuğunu yol ortasında dövünce çevredekiler tarafından linç edilmek istenmişti. Yoldan geçen sivil bir polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden alınan Nidhal Mohammed Tımraz polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye sevkedildi. Nidhal Mohammed Tımraz tutuklanarak cezaevine gönderildi.Beyin kanaması geçirdiği belirlenen 2 yaşındaki çocuğun hastanedeki tedavisi ise devam ediyor. Küçük çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken kalçasında da derin kesikler bulunduğu belirtildi. Küçük çocuğun daha önce de bir çok kez şiddete maruz kalmış olabileceği kaydedildi.
7 Ağustos 2018 16:42
Babası bu hale getirdi! O çocuğun son durumu...
Esenyurt'ta babası tarafından sokak ortasında dövülen küçük çocuğun beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Adliyeye sevkedilen baba ise tutuklandı.
Çok Okunanlar
-
Babası bu hale getirdi! O çocuğun son durumu...
-
Ünlü ekonomistten Yıldız Tilbe'ye cevap
-
İzmir'deki Millet Bahçesi'nin ismi bakın ne oldu
-
Meteoroloji'den Karadeniz'e taşkın uyarısı!
-
Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Belli oldu
-
Basketbol takımında toplu taciz skandalı!
-
‘Akrep Nalan’ Bodrum’daki evini de ÇYDD’ye bağışlıyor
-
Hemşehrileri festivalde Mesut Özil maskesi ile yürüyecek
-
Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor
-
Üniversitenin öğrenci alımı için yapılan sınavlarında usulsüzlük!