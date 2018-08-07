İzmir'deki Millet Bahçesi'nin ismi bakın ne oldu

Erdoğan’ın 24 Haziran’da yapılan genel seçim öncesindeki ‘vaatlerinden’ olan millet bahçelerinden biri, İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde hizmete açılacak. Kemalpaşa Belediyesi’nce yaklaşık 550 bin metrekarelik alanda yapılan, içinde yapay göl ve 1 kilometrelik yapay derenin bulunduğu alanın adı ‘Binali Yıldırım Millet Bahçesi’ olacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı AKP’li Arif Uğurlu, “Göl etrafında yürüyüş alanları, rıhtım ve benzeri çalışmalar yapıp, gölün doğallığını bozmadan projemizi hayata geçirdik. Bu projeye de son başbakanımız, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın ismini vermeyi kararlaştırdık. Açılışta kendisine bir sürprizimiz de olacak” dedi.