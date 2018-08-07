Üniversitenin öğrenci alımı için yapılan sınavlarında usulsüzlük!

Oyuncu Cem Emüler, ders verdiği Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde öğrenci alımı için yapılan sınavlarda usülsüzlük olduğunu öne sürerek giriş sınavı jürisini oluşturan bütün meslek dersi hocaları olarak Bilkent Üniversitesi'ndeki eğitmenlik görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Emüler, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü giriş sınavlarının haziran ayında dört gün boyunca yapıldığını ve sınav sonrasında da sekiz öğrencinin bölüme kabul edildiğini aktardı. Bu alımı ise üniversiteye giriş sınavında baraj puanı almaları hâlinde bölüme resmi kayıt yaptırabilecekleri yönünde tüm okula ilan ettiklerini duyuran Emüler, buna karşılık Bölüm Başkanı Jason Hale tarafından listenin keyfi bir şekilde değiştirildiğini söyledi.

"Bilkent Üniversitesi gerçekten çok değerli bir kurumdur ve sanat bölümlerine verdiği destek ile tanınmaktadır" diyen Emüler, "Ne var ki, Bilkent gibi güzide bir kurumun titizliğine yakışmayan bu anlaşılmaz tutum, tiyatro bölümünde ders veren bütün meslek dersi hocalarını bir karar vermeye zorlamıştır. Aynı zamanda giriş sınavı jürisini de oluşturan bütün meslek dersi hocaları olarak, şu an itibariyle Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ndeki eğitmenlik görevimizden ayrılmış bulunmaktayız" diyerek bölüm hocalarıyla beraber üniversiteden ayrıldıklarını duyurdu.

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ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA: OKUL HAKKINDA İNSİYATİF ALABİLİRİZ

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Tolga Yayalar, BirGün'e yaptığı açıklamada ise Cem Emüler'in ortaya attığı iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yayalar, Cem Emüler ve diğer jüri üyelerinin istifasını, "Bu bir istifa değil. Bahsi geçen hocalar part-time olarak dışarıdan derslere giren, sözleşmeli hocalardır" sözleriyle değerlendirdi.

Yayalar, Emüler'in Tiyatro Bölüm Başkanı Jason Hale'in öğrenci alımlarındaki usulsüzlük iddialarını da değerlendirdi. Bu yıl 10 kişilik kontenjanla daha önceki senelere kıyasla daha büyük bir kontenjan açtıklarını söyleyerek, "Bu yıl birinci sınıfımızda yalnızca 2 kişi vardı. Bu sayıda öğrenci ile çoğu zaman bir oyun sahnelemede dahi çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Yine yeterli bulmamakla beraber bu yıl kontenjanımızı 10'a çıkardık. Toplam 166 kişinin girdiği sınavda üçüncü elemeye yalnızca 13 öğrenci kalabildi. Jüri üyelerimiz de 13 öğrenciden yalnızca 8'ini seçti. Bölüm Başkanımız Jason Hale de bu 8 kişilik öğrenci listesine son elemede 9. ve 10. olan öğrencileri ekledi. Jüride bulunan hocalarımız part-time olarak okulumuzda çalışan sözleşmeli hocalar. Jüri üyeleri olabilir ama okulun sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için de bizim de okul hakkında kararlar vermemiz lazım. Bölüm başkanı hocamızın kendi insiyatifini doğru buluyorum" dedi.