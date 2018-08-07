Köyceğiz'de orman yangını 

Köyceğiz'in kırsal Çayhisar Mahallesi'nin Avlanmaz mevkiindeki sarp ve kayalık olan ormanlık alanda, saat 06.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 6 helikopter havadan; 1 ilk müdahale aracı, 13 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer, 4 kamyonet, 4 belediye arazözü, 8 teknik personel, 5 memur, 65 söndürme işçisi ise karadan müdahale etti. Yaklaşık 4 saatlik çalışmayla yangın, kontrol altına alındı. Yangında, 2,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.