Köyceğiz'in kırsal Çayhisar Mahallesi'nin Avlanmaz mevkiindeki sarp ve kayalık olan ormanlık alanda, saat 06.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 6 helikopter havadan; 1 ilk müdahale aracı, 13 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer, 4 kamyonet, 4 belediye arazözü, 8 teknik personel, 5 memur, 65 söndürme işçisi ise karadan müdahale etti. Yaklaşık 4 saatlik çalışmayla yangın, kontrol altına alındı. Yangında, 2,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
7 Ağustos 2018 11:22
Köyceğiz'de orman yangını
MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde sabah ormanlık alanda çıkan yangında, 2,5 hektarlık alan zarar gördü.
Çok Okunanlar
-
Hemşehrileri festivalde Mesut Özil maskesi ile yürüyecek
-
Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor
-
Üniversitenin öğrenci alımı için yapılan sınavlarında usulsüzlük!
-
Köyceğiz'de orman yangını
-
Kadıköy-Taksim dolmuşunda kadına saldırı
-
YKS tercihleri başladı
-
Seri katil olduğu ortaya çıktı
-
Ankara’da büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı!
-
İki il için Meteoroloji'den önemli uyarı
-
Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti