Ankara’da büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara'nın bir çok ilçesinde faaliyet yürüten Özel Akıllı Okullar ile ilgili Sulh Ceza Mahkemesinden şirketlerin ve bağlı özel akıllı okulların devir ve temlikinin yasaklanması, hak tesisini önlemek amacıyla tasarruf yetkisinin kısıtlanması amacıyla karar alındığını açıkladı.

Başsavcılık, okul yöneticileri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen öğretmenlerin de arasında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

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