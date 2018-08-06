Hava değişimi iznine çıkmıştı: Kayıplara karıştı...

Kayseri'de bulunan evine gitmek üzere 4 Ağustos'ta yola çıkan Doğan'dan 3 gündür haber alamayan ailesi, bir an önce çocuklarına kavuşmak istiyor.

Kayseri'de oturan Doğan Cerit, Bilecik'te acemi birliği görevini yaptıktan sonra usta birliği için Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Sarıca Jandarma Karakolu'na gitti. Psikolojik sorunları olan Cerit, 1 ay sonra hava değişimi iznine çıkarıldı. 1 aylık hava değişimi izni için Kayseri'deki evine gelmek üzere birliğinden çıkan Doğan Cerit, karakola çağrılan araç ile toplanma merkezine götürüldü. Burada yaklaşık 2 gün bekletilen Cerit, geçen 4 Ağustos'ta Diyarbakır otobüs terminaline gitmek üzere yola çıktı. Ancak Doğan Cerit'ten bir daha haber alınamadı.