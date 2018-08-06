Orası da imara açıldı: İstanbul'da nüfus uyarısı

Sözcü- 2B olarak bilinen orman özelliğini yitirmiş araziler üzerindeki yapılaşma kararlarına bir yenisi daha eklendi. Kağıthane'de büyük kısmı konut imarına açılmış toplam 10.4 hektarlık 2B arazilerinin yapılaşmamış parsellerine inşaat yapılmasını engelleyen plan notu için İBB kritik bir karar aldı. Kağıthane Belediye Meclisi haziran ayında oyçokluğu ile “Kağıthane 1. Etap Uygulama İmar Planı”nda yer alan “Planda gösterilen 2B alanları içindeki tüm gösterimler şematiktir. 2B alanları yapılaşmaya konu edilemez ve bu alanlarda uygulama yapılamaz” şeklindeki maddeyi iptal etmişti. Kağıthane Belediyesi'nin aldığı karar, gereğinin yapılması için İBB'ye gönderildi. İBB Meclisi'nin temmuz ayı oturumunda 2B alanlarına ilişkin maddenin iptali oy çokluğu ile kabul edildi.

YAPILAŞMANIN ÖNÜNDEKİ TEK ENGEL KALKTI

Plan değişikliğine gerekçe olarak “planlar arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi” gösterildi. 2B alanlarıyla ilgili teklif hakkında değerlendirme yapan İBB Planlama Müdürlüğü, plan değişikliğinden etkilenen 2B alanlarının 3 ayrı bölgede toplam 10.4 hektarlık alanı kapsadığını tespit etti. Bu 2B alanlarının planlarda toplu konut alanı, orta yoğunluklu konut alanı, kısmen yeşil ve açık alan kısmen de yol fonksiyonlarında kaldığı anlatıldı. Plan notunun iptali ile 2B sınırı içerisinde kalıp yapılaşmayan alanların inşaata açıldığı, yapı ve nüfus yoğunluğunun arttırıldığı vurgulandı.

“KİMSEDEN GÖRÜŞ ALINMADI”

Planlama Müdürlüğü, değişiklik teklifine konu olan 2B alanlarının büyük çoğunluğunu etkileyen ‘İstanbul Metro ve Karayolu Boğaz Geçişi Bakırköy-Güngören-Zeytinburnu-Şişli-Kağıthane İmar Planı’ndaki karayolu tüneli ve koruma kuşakları ile ilgili olarak Raylı Sistem Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan görüş alınmadığı belirtti.

İptal edilmesi istenen plan notu maddesinde 2B alanı sınırlarının kesinleştirilmediğinin anlaşıldığı bununla ilgili olarak Orman İşletme Müdürlüğü'nden de görüş alınmadığı ifade edildi.

Plan açıklama raporunun da planlama etki değerlendirilmesine yönelik ayrıntılı açıklama içermediği belirtildi. Planlama Müdürlüğü'nün olumsuz değerlendirmelerine karşın İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından uygun bulunan iptal kararı meclisten oy çokluğu ile geçti.