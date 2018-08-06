Antalya'da korkutan görüntü!

Kepezüstü mevkisindeki seyir serasına çıkanlar, şehir üzerindeki nem bulutu ile karşılaştı.

Sıcaklığın 30 dereceye düştüğü, nem oranının yüzde 75'e yükseldiği kentte deniz suyu sıcaklığı da 30 derece olarak ölçüldü.

Nemli havadan bunalanlar plajları doldururken, Konyaaltı Sahili'nde güneşlenenler de denize girerek serinledi, park ve bahçelerde yoğunluk oluşturanlar ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.

ŞEHRİN GÖRÜLMESİ ZORLAŞTI

Yüksek nem oranı yüksek kesimlerden şehir merkezinin görülmesi zorlaştı. Kepezüstü mevkisindeki seyir serasına çıkanlar, şehir üzerindeki nem bulutu ile karşılaştı.