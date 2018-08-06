Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, terör arananlar listesinde gri kategoride bulunan Şiyar-Rüstem kod adlı Deniz Tali'nin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında; PKK/KCK terör örgütünün sözde Amanos Saha, Osmaniye-Erzin Grubuna yönelik 11 Temmuz 2018 tarihinde İHA ile tespit edilerek yakın hava desteği icrasıyla 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, yapılan çalışmalar neticesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 14 olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca, söz konusu operasyonda terör aranalar listesinde GRİ kategoride bulunan ‘Şiyar-Rüstem kod ad ‘Deniz Tali’’ isimli örgüt mensubu da etkisiz hale getirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."