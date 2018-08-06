Mavi Çarşı Katliamı davası silbaştan

UĞUR ŞAHİN/BİRGÜN- 1999 yılında İstanbul’da, Mavi Çarşı isimli alışveriş merkezine PKK tarafından motolofkokteyli atılarak çıkarılan yangında, 13 yurttaşın yaşamını yitirmesine dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ‘yeniden yargılama’ kararı verdi. Müebbet hapis cezasına çarptırılan Azime Işık’ın başvurusunu değerlendiren AİHM 2. Dairesi, Işık’ın soruşturma aşamasında ifadelerin bir avukat olmaksızın alındığını vurgulayarak, ‘adil yargılama hakkının ihlal edildiğine’ hükmetti. Bu kararın üzerine dava 13 Aralık’ta İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülecek.

Deliller adli emanette yok edildi

İzmir Şakran Cezaevi’nde tutuklu bulunan Azime Işık, Göztepe Kayışdağı Caddesi üzerinde bulunan Mavi Çarşı’ya molotofkokteyli atılarak 13 kişinin ölümüne neden olan saldırıya karıştığı iddiasıyla 7 Mayıs 2007’de ömür boyu hapse mahkûm edildi. Ardından Yargıtay, Işık’ın cezasını onadı. Bunun üzerine Işık, avukatı Ayhan Erdoğan aracılığıyla AİHM’e başvurdu. Avukat Erdoğan, başvurusunda Işık’ın 30 Nisan 1999’da tutuklandığını ve üç ay sonra hâkim karşısına çıkarıldığını ifade etti. Av. Erdoğan, AİHM başvurusunda, Işık’ın ifadesinin avukatsız alındığını ve polis baskısı altında alınan bu ifadenin delil olarak kullanıldığı kaydetti.

Avukat Erdoğan’ın başvurusu üzerine karar veren AİHM 2. Ceza Dairesi, Işık’ın ifadesinin avukatsız alındığını ve bunun da adil yargılama hakkını ihlal edilmesi anlamına geldiğini ifade ederek, yeniden yargılama kararı verdi.

Avukat Erdoğan, müvekkili Işık’ın yeniden yargılanması için İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne de başvurdu. Bu başvurunun ardından da davanın 13 Aralık’ta, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesine karar verildi.

‘Asıl failler kaçırıldı’

Davaya ilişkin BirGün’e konuşan Işık’ın avukatı Ayhan Erdoğan, müvekkilinin 20 yıldır suçsuz yere cezaevinde tutulduğunu söyledi. Erdoğan, şunları ifade etti: “Delillerin tamamı kaybedildi. Asıl failler kaçırıldı. Her celse şunu söyledik: PKK yaptı bunu ve üstlendi zaten. Bu bir vahşettir. Ama bir vahşeti, faili olmayan kişinin üstüne yıkamazsınız. Çünkü insanları iki kere mahkûm etmiş olursunuz. Hem hapis cezası ile hem de hayatı boyunca bir vahşetin sorumlusu olmasına…”

“Müvekkilimin beraat etmesi gerekiyor” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “AİHM çok doğru bir karar verdi. Kararda, avukatsız ifadeye dayandırılarak hüküm kurulmasının yeniden yargılanma için yeterli sebep olduğu ifade edildi, diğerlerini ise incelenmediler bile. Ancak AİHM kararı sonrasında yargılama sonrası aynı kararı veriyorlar. Bu davanın özel bir durumu var. Ben tekrar yok edilen delilleri, kaçırılan gerçek failleri anlatacağım.”