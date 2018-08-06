Ahmet Hakan: Çin Seddi'nin Çin'de olduğunu bilememek

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bir yarışmacının Çin Seddi sorusu için iki joker hakkı kullanmasını köşesine taşıdı.

Çin Seddi sorusunu bilemeyince sosyal medyada gündem olan yarışmacı için Hakan, " İnşallah bu kadar kolay bir soruyu bilememelerinin temel nedeni...“Çin Seddi tabii ki Çin’dedir. Ama cevabı bu kadar kolay soruyu sormazlar! İşin içinde başka bir şey var galiba...” falan diye yaşadıkları bir anlık tereddüttür. Yoksa yandı gülüm keten helva!" dedi.

Yazarın köşesinde "Çin Seddi’nin Çin’de olduğunu bilememek" başlığıyla yayımlanan yazısı şu şekilde:

"Televizyonda yayınlanan bilgi yarışmasında sorulmuş:

“Çin Seddi nerededir?”.

Şıklar da verilmiş:

A-Çin... B-Güney Kore... C-Hindistan... D-Japonya...

Bu kadar basit soruyu yarışmacı bilememiş, salondakilerden yardım istemiş, onların da yüzde 49’u bilememiş.

İnşallah bu kadar kolay bir soruyu bilememelerinin temel nedeni...

“Çin Seddi tabii ki Çin’dedir. Ama cevabı bu kadar kolay soruyu sormazlar! İşin içinde başka bir şey var galiba...” falan diye yaşadıkları bir anlık tereddüttür.

Yoksa yandı gülüm keten helva!

Ülkenin bu muazzam cehalet sorununu, hepimizi büyük beklentiler içine sokan yeni Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bile çözemez!"