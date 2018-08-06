Kaza D-100 karayolu Yeşilköy mevkiinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Bakırköy'e doğru ilerleyen otomobilin sürücüsü iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobil bariyere çarptı. Bariyer ok gibi otomobile girerken araçtakiler kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
6 Ağustos 2018 08:25
Bakırköy'de feci kaza
Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında bariyelerin ok gibi saplandığı otomobildekiler şans eseri kazayı yara almadan atlattı.
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