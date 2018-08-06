Dehşete düşüren görüntü! Örtbas mı ediliyor?

Yapımı süren İstanbul’un 3. havalimanına dair sosyal medyada yayılan bir fotoğraf dikkat çekti. Fotoğrafta havalimanı inşaatında oluşan devasa bir çukur görülüyor. Konuyla ilgili konuşan bir havalimanı işçisi, sorumlu şirketin göçük olayını saklamaya çalıştığını belirtti.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir fotoğraf, 3. havalimanı apronunda büyük bir göçük gerçekleştiğini gösterdi. Firma ise olayın bir göçük olmadığını ve çukurun bilinçli olarak açıldığı yönünde bir açıklama yaptı.

Sol.org’da yer alan habere göre ise bir havalimanı işçisi, oluşan kazanın bir göçük olduğunu ve şirketin bunu örtbas etmeye çalıştığını belirtti. Oluşan büyük çukurun terminal ile pier 2 bölgeleri arasında olduğunu belirten işçi, bu alana daha önce de günlerce dolgu toprak taşınarak dolgu yapıldığını, silindirlerle toprağın sıkıştırılmaya çalışıldığını belirtti. Olay yerinden paylaşılan fotoğraflar ise işçilerin iddialarını destekliyor.

Pier 2 bölgesinin hemen yanındaki terminal 1-9 bölgesine gidecek olan inşaat halindeki yolun yapım çalışmaları sırasında çöktüğünü belirten yurttaşlar ise aynı zamanda bu yolun işçiler tarafından da sıkça kullanıldığını dile getirdi. İstanbul Yeni Havalimanı (İGA) olaya ilişkin şu açıklamada bulundu: “Proje kapsamında Havalimanı Terminal İstasyonu M9 makas yapısı imalatının programına uygun olarak tamamlanabilmesi için mevcut şafta ilave olarak ikinci geçici ulaşım şaftı apronda açıldı. Gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra ulaşın şaftı kapatılacak.”